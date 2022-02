Tiago Abravanel aperta botão de desistência e deixa o BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No início da tarde deste domingo (27), Tiago Abravanel apertou o botão de desistência do Big Brother Brasil 22 e desistiu do reality. Quando começou a tocar a sirene, os outros brothers se desesperaram. "Por que? Por que, gente?", indagou Lina.

"O que eu poderia ter feito? Eu queria ter conversado mais, feito mais alguma coisa", desesperou-se Lina. Arthur Aguiar começou a chorar compulsivamente no quarto. Amigos, eles de desentenderam na quinta (24), quando Tiago se sentiu abandonado por ter não ter sido escolhido por ninguém para formar duplas na Prova do Líder.

O botão de desistência é uma das grandes novidades do BBB deste ano. No sábado passado (19), após o show do cantor Thiaguinho, o neto de Silvio Santos já tinha dito que havia pensado em desistir do programa.

"Se o botão [da desistência] estivesse verde, talvez vocês acordassem sem eu aqui", disse ele. Na ocasião, porém, o botão estava vermelho, o que significa que ele não poderia ser apertado. Na tarde deste domingo, ele estava verde.

"Quando vi o Thiaguinho veio um monte de coisas na cabeça", afirmou. Ele disse que foi lembrado de sua vida fora da casa e que acabou ficando mal por causa disso. "Eu entrei em um buraco que não foi legal", contou.