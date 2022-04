Thiaguinho, ex-marido de Fernanda Souza, elogia namoro da atriz

Este é o primeiro namoro público da atriz desde que se divorciou de Thiaguinho, após oito anos e meio de relacionamento --sendo quatro de casamento--, em 2019. O casal anunciou, na época, que se deram conta de que funcionavam mais como amigos. "Somos gratos por tudo que acrescentamos na história um do outro e isso nos dá a certeza que estaremos ligados para o resto da vida", escreveram em publicação no Instagram.

A atriz já havia elogiado o novo relacionamento do cantor com a ex-BBB Carol Peixinho. "Ae! Vocês merecem essa alegria! Um caminho de amor e luz pra vocês! E semana que vem, 'eh noix' no churras!", escreveu Fernanda nos comentários de uma foto do casal, em fevereiro.

