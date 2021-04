Thalia elogia Juliette e comenta após Fiuk revelar crush por ela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não são apenas brasileiros que estão ligados no Big Brother Brasil 21. A cantora mexicana Thalia, 49, foi citada pelos brothers durante uma conversa e não demorou a responder em suas redes sociais. "Adorei ouvir isso no BBB 21", afirmou ela.

Thalia postou uma conversa do ator e cantor Fiuk, 30, com a advogada e maquiadora Juliette Freire, 31, em que ele revela ter tido um crush pela cantora mexicana quando criança. "Eu chorei porque vi que eu era criança e não ia rolar", disse ele.

"Que lindo isso que você falou, Fiuk. Verdade que eu era seu crush?", questionou a cantora no Instagram, acrescentando um elogio a Juliette. "Me encantei pelo seu rosto. Deveríamos fazer uma festa no Zoom e cantar e dançar essas músicas", disse.

Na conversa, Juliette e Fiuk citam trabalhos da cantora, como as novelas "Maria do Bairro" e "Marimar", sucesso da década de 1990 no SBT. A maquiadora também brincou falando que é a cara de Thalia. "Só o branco do olho", disse a influenciadora Camilla de Lucas, 26.

Os perfis de Juliette e Fiuk comentaram a publicação, assim como muitos brasileiros. "Meus Deus, a Juliette internacional", afirmou uma internauta. "Até a Thalia amou a Juliette", brincou outro. Teve até fã pedindo para que Boninho convide Thalia para cantar no reality.