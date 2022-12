Thales Junqueira nega affair com Humberto Carrão

RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Amizade. Foi assim que o diretor de arte Thales Junqueira classificou a relação que mantém há anos com Humberto Carrão. Em conversa com a reportagem, ele negou estar namorando o galã de "Todas as Flores", no Globoplay, após rumores de um romance nesta sexta-feira (30). A confusão começou por causa de uma foto da dupla na noite anterior na casa de Caetano Veloso, em Salvador.

"Eu e Humberto somos amigos há muitos anos. Sou veado, Humberto é hétero e somos amigos. E é isso", contou Junqueira que ainda explicou o motivo de ter chamado Regina Casé de "cupida" dos dois na legenda de uma foto do trio em um encontro com o irmão de Maria Bethânia. "Regina é uma amiga nossa e nos apresentou ao Caetano, de quem somos fãs."

Humberto Carrão e Thales Junqueira foram juntos para Salvador na quarta-feira (28) e fizeram vários passeios turísticos com outros amigos da dupla. As imagens divulgadas renderam não só especulação de um relacionamento como também felicitações por parte de seguidores: "Eu amo esse casal", comentou uma usuária do Instagram. "Que Deus abençoe o amor de vocês", disse outro. "Lindos, viva o amor", manifestou um internauta.

O diretor de arte de filmes como "Que horas ela volta?", "Aquarius" e "Bacurau", Thales criticou, em suas redes sociais, veículos que noticiaram o suposto romance como um fato consumado. Humberto Carrão está solteiro desde que anunciou a separação de Chandelly Braz, em agosto de 2022, depois de uma relação de dez anos.