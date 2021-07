Thales Bretas relembra dois meses da morte de Paulo Gustavo

A irmã de Paulo, Juliana Amaral, além das amigas dele, Tatá Werneck, Preta Gil e Mônica Martelli também usaram as redes mais cedo para relembrar a morte do amigo.

Em seguida, Bretas teceu duras críticas aos governantes diante da condução caótica na distribuição de vacinas e negligências nos cuidados que já vitimaram mais de meio milhão de pessoas no Brasil. "Me sinto, sim, uma das mais de 500.000 famílias brasileiras vítimas de uma pandemia e de um desgoverno avassalador nesse momento tão delicado em que o mundo vive. Quando mais precisamos de empatia, de saúde, de acolhimento, temos piadinhas infames e desrespeito dos que deveriam nos representar", escreveu.

"Embora tenha ficado quase dois meses internado, eu conseguia te sentir pertinho, cuidar de você, colocar as músicas que você gostava no ouvido e te fazer um carinho, como fazia toda noite no seu ritual para dormir. Agora eu escuto o silêncio da sua ausência. Ainda mais forte que a sua presença avassaladora", descreveu Bretas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, ator que morreu dia 4 de maio em decorrência de complicações da Covid-19, usou o Instagram para homenagear o humorista. "21h12. Exatos dois meses sem a esperança de te reencontrar, de te ver acordar e te receber de braços abertos na nossa família e na nossa casa", iniciou o médico no Instagram neste domingo (4), relembrando a partida do artista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.