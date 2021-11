Thales Bretas doa figurino de Paulo Gustavo para leilão beneficente

O dermatologista ainda convidou seus seguidores para o leilão: "Eu quero te convidar a participar desse evento virtual e também para contribuir com a missão social de MSF: levar cuidados de saúde a pessoas atingidas por conflitos, epidemias, desastres naturais e socioambientais, desnutrição e exclusão do acesso a saúde, mesmo nos lugares mais remotos e nos contextos mais difíceis".

O figurino que o médico irá doar para o leilão beneficente de 50 anos do Médicos Sem Fronteiras (MSF) será aquele que Paulo Gustavo usou no longa "Minha Vida Em Marte", estrelado ao lado de Mônica Martelli.

SÃO PAULO,SP (FOLHAPRESS) - O dermatologista Thales Bretas, 33, viúvo de Paulo Gustavo, que morreu em maio aos 42 anos em decorrência de complicações da Covid-19, irá doar as roupas do ator para uma campanha beneficente. O anúncio foi feito em seu Instagram.

