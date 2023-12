Thais Fersoza relembra término de namoro com Bruno Gagliasso

Thais Fersoza hoje é casada com o cantor Michel Teló, com quem tem dois filhos. Gagliasso e Ewbank têm três filhos juntos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Thais Fersoza deu detalhes sobre seu namoro com Bruno Gagliasso durante participação no podcast "Quem Pode, Pod" nesta terça-feira (19). Os dois se conheceram nas gravações de "Malhação" (Globo), quando ela tinha 15 anos e ele, 17. Fersoza chamou o relacionamento, que durou um ano, de "namorinho" e explicou o término.

