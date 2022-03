Thaila Ayala encontra cobra no quintal de casa após festa de 'Pantanal'

Apesar de não estar no elenco da novela remake "Pantanal" (Globo,) Ayala é casada com Renato Góes, 35, que interpreta o protagonista José Leôncio em sua primeira fase. Ele encarna o personagem nos 20 primeiros capítulos. Depois disso, há uma passagem de tempo e o papel passa a ser interpretado por Marcos Palmeira, 58.

"Ontem chegando da festa da novela Pantanal, encontramos o velho do rio no quintal! Entramos por esse portão aí (no vídeo ela está do lado de dentro da casa) e 3 minutos minha cunhada (a voz surtada de medo do vídeo) encontrou ela ali", escreveu ela na legenda da publicação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thaila Ayala, 35, revelou ter encontrado uma cobra no quintal da casa em que dormiria nesta terça-feira (29). Em vídeo, a atriz registrou o réptil à distância e publicou em seu perfil no Instagram. "Que coisa mais linda", diz ela na gravação.

