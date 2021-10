Thaila Ayala diz ficar cinco dias sem lavar cabelo para ficar bonito

Porém, nem mesmo todos esses perrengues fizeram com que a atriz desistisse do sonho de dar um irmão ou irmã para Francisco. Ela revela que já pensa em ou gerar mais um herdeiro ou adotar, o que é um sonho que sempre teve.

Thaila teve de passar por uma cirurgia depois de perder uma das trompas. "Passei por uma cirurgia meio assustadora, porque foi em cima da hora. O bebê, ao invés de descer com sangue e tudo, subiu para o abdômen. Então, meus órgãos ficaram todos boiando com um litro de sangue sujo, o que é perigoso", afirmou.

Ayala está grávida de seis meses de seu primeiro filho, Francisco, fruto do relacionamento de dois anos com o ator Renato Góes, 34. Recentemente, ela contou que antes da atual gestação ela já havia perdido dois bebês.

"Aproveitando a make que eu fiz e o cabelo que está há cinco dias sem lavar e é quando fica mais bonito", escreveu a artista na legenda do registro. "Mama está on", brincou em uma publicação feita no feed, também exibindo o visual.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Thaila Ayala, 35, compartilhou com seus seguidores, neste domingo (10), o look escolhido para ir ao casamento de uma amiga. Em uma sequência de Stories, ela mostrou o longo vestido rosa e contou que arrumou o cabelo e fez sua maquiagem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.