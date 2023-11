'Terra e Paixão': Globo convoca Lima Duarte para ser pai de Tony Ramos em novela

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Na tentativa de manter o bom momento de audiência que vive, Walcyr Carrasco prepara novas reviravoltas em "Terra e Paixão". Lima Duarte, um dos pioneiros da TV brasileira, entrará na novela nas próximas semanas.

Lima será o pai do vilão Antônio La Selva, interpretado por Tony Ramos. Ele será o responsável por revelar um grande segredo para Aline (Barbara Reis) sobre o passado do seu filho, que o renega.

Com o segredo, Aline conseguirá retomar as suas terras vermelhas, que eram suas antes do assassinato de seu marido, logo no início da novela. Antônio La Selva ficará inconformado.

Lima Duarte já trabalhou com Walcyr Carrasco anteriormente. Sua última novela completa foi em "O Outro Lado do Paraíso" (2017), escrita pelo autor, que é fã do trabalho de Lima.

Lima Duarte é um dos poucos atores que tem o chamado "contrato vitalício" com a Globo. São acordos renovados a cada três anos, automaticamente, e dados para figuras históricas da história da empresa. É o caso, por exemplo, de Cid Moreira e Sérgio Chapelin, ex-âncoras do Jornal Nacional.

O último trabalho de Duarte na Globo foi uma participação na novela "Além da Ilusão" (2022) e na segunda temporada de "Aruanas", série do Globoplay, lançada no ano passado.

Atualmente, "Terra e Paixão" tem média geral de 26 pontos de audiência na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 207 mil telespecadores). Mas a trama vive boa fase. Na última terça (31), conseguiu 29 pontos com picos de 30 na capital paulista, índices bons para os atuais padrões da Globo.