Tênis da marca de Kanye West vendidos por R$ 1 mil o par se esgotam em um minuto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kanye West, 43, está passando por uma turbulência em sua vida pessoal, mas os negócios vão muito bem. Prova disso foi que todos os pares do YEEZY 450, último lançamento de sua linha de tênis esgotou menos de um minuto após ser colocado a venda por meio dos aplicativos da Adidas e YeezySupply.com neste sábado (6)

De acordo com o portal Page Six, embora os modelos YEEZYs estejam em alta demanda desde seu lançamento, o 450 foi recebido com especulação à primeira vista, levando muitos a acreditar que o tênis não faria tanto sucesso quanto aqueles que o antecederam. No entanto, assim que o calçado foi disponibilizado, foi disputado pelos fãs da marca.

Cada par de sapatos foi vendido a US$ 200 (correspondente a R$ 1.137, 28). Porém, muitos daqueles que conseguiram adquirir um dos modelos do tênis que lembra nuvens brancas estavam tentando revendê-los a US$ 500 (equivalente a R$ 2.843,20), segundo o TMZ

"Lançamento às 7h, esgotado às 7:01. As pessoas odiaram esse sapato o ano todo, mas nunca manteve a mesma energia no dia do lançamento # yeezy450 ", twittou um frustado sneakerhead, com outro reclamando," O lançamento do YEEZY 450 foi um pouco de BS. 15 minutos de "você está na sala de espera, não atualize" com a página se atualizando até esgotar."