Temporada França-Brasil continua no Rio de Janeiro com FotoRio e Ópera de Paris





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da Flip, que aconteceu em Paraty e trouxe o ciclo de filmes Nós Cosmopolitas, a Temporada França-Brasil 2025 segue com a exposição FotoRio 2025, o Festival de Cinema do Rio e diversos outros eventos culturais.

A edição deste ano da mostra FotoRio tem início nesta terça (9) no Centro Cultural da Justiça Federal (CCJF), e conta com três exposições que integram a programação entre os dois países: "Mulheres: Identidade e Meio Ambiente - Uma Cartografia Sensível", voltada a relações entre corpo, território e ancestralidade feminina, "Sóis Negros", que reúne obras de artistas afro-guianenses, e "Nego Fugido - Memórias Quilombolas", que documenta a resistência negra na Bahia.

Também chamam a atenção o foco francês na programação do Festival do Rio -o evento vai do dia 2 a 12 de outubro-, que contará com a exibição do filme "Somente as Horas", de Alberto Cavalcanti, e espetáculos como "Bizet e Seus Contemporâneos", no Theatro Municipal do Rio, da Ópera de Paris.

Entre outros destaques, a temporada ainda segue com a Mostra de Cinemas Africanos, único festival brasileiro dedicado ao cinema africano contemporâneo, e que acontece de 10 a 15 de setembro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Indo além, o mundo da música marca presença com o concerto "Músicas Barrocas de Versailles", que também acontece no CCBB, em 11 de outubro, e as artes visuais ainda recebem a instação de esculturas e vídeos "WIND - Esculturas de Vento", que será realizada nos dias 26 de setembro, 3, 10 e 17 de outubro nas areias da Praia de Ipanema.

Finalmente, também se destaca, em dezembro, o evento "França-Brasil: 200 Anos de Relações e Poéticas", que acontece na Biblioteca Nacional do Rio para celebrar as relações diplomáticas entre os dois países.