'Tem gente que gosta muito, eu não gosto tanto assim', diz Luísa Sonza sobre sexo

Questionada sobre ter ou não ainda algum trauma por causa do relacionamento conturbado com Chico Moedas e exposto a traição do rapaz no programa Mais Você, da Globo, Luísa foi direta: "Ainda que estou trabalhando isso porque não quero ser corna de novo, é muito ruim! Eu não perdoo e, na hora que puder, vou de novo na Ana Maria Braga falar mais umas coisas, ler outra carta [risos]."

Ela também definiu o que seria traição: "É não cumprir o combinado - e nisso sou bem pragmática, gosto que seja cumprido. É ser falso com alguém e depois manipular, insistir no erro, fazer mais de uma vez sabendo o que causou. Diz muito sobre a índole da pessoa", analisou.

