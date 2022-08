'Tem dia que dá vontade de terminar', diz Agatha Moreira sobre Rodrigo Simas

Com contrato longo com a Globo, Agatha se prepara para trabalhar mais uma vez com Walcyr Carrasco na nova novela das 21h, ainda sem data, de nome "Terra Vermelha".

Desde outubro de 2021, ambos namoram a distância, já que Simas se mudou para São Paulo para gravar um projeto enquanto ela permanece no Rio. "Estamos vivendo fases diferentes, mas é muito impressionante como não nos desconectamos. Foram poucos momentos juntos na nossa casa (na Zona Oeste do Rio). Ele ficou lá até abril e, quando voltou para o Rio, eu já estava em Los Angeles para estudar interpretação", comenta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.