Tem brasileiro na disputa americana do 'Largados e Pelados', saiba quem é

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Horas de caminhada a fio, sob o sol intenso. Os pés, descalços. Água é um artigo de luxo. Animais selvagens que se tornam companheiros ao longo do trajeto. É nesse ambiente, na África do Sul, que Diogo Dexter passou 21 dias, no programa "Largados e Pelados" (Discovery +).

Ele foi o primeiro brasileiro a participar da edição americana do reality show que propõe a uma dupla ou grupo sobreviver em um ambiente hostil sem roupas, sapatos, comida ou água. O episódio está previsto para ir ao ar na próxima terça-feira (30). Diogo teve como parceira no desafio a americana Nicole Smith.

Além das dificuldades encaradas em uma situação repleta de dificuldades, os dois tiveram que lidar com a barreira da língua. O brasileiro não fala inglês e a americana não entende português. Para uma ajuda mútua, a solução foi desenhar na areia.

"A gente conversava muito, por horas. Pegávamos um galho no chão e desenhávamos o que queríamos dizer. Tinha hora que eu falava 'olha, não estou entendo isso aí não'. E gesticulamos muito também", diz ele em entrevista à Folha de S.Paulo.

Natural do Espírito Santo, Diogo é ex-fuzileiro naval e conta que a conexão com a natureza e curiosidade por sobrevivência surgiram ainda criança, quando participou de um grupo chamado Desbravadores. Os oitos anos que passou na Marinha, no entanto, o cansaram. Não era a rigidez dos militares o que ele estava procurando. Quando soube da seleção para o programa, achou que seria uma boa ideia.

O processo seletivo, como era de se esperar, envolveu muitos testes e provas específicas -e foi aí que seu passado de fuzileiro naval ajudou. "Tive que mandar por vídeo testes de sobrevivência e habilidades primitivas. Fiz muito conteúdo, me mostrei fazendo abrigo, armadilha, técnica primitiva de fogo e nadando em alto mar com mochila", lembra.

Na África do Sul, as horas de ócio não eram muitas. Na verdade, pouquíssimas. Apenas no período da noite que Diogo e Nicole se permitiam algum tipo de descanso. Mas pensa que eles conseguiam dormir? E o medo de um animal selvagem aparecer?

"Os leões da região costumam dar as caras de madrugada. Eu e a Nicole fizemos um cercadinho com espinhos ao redor do lugar em que dormimos", conta ele, que, em se tratando das três semanas de nudez total, se disse desconfortável em correr pelado (trilha musical sugerida para este momento: "Balancê", na voz da Gal Costa) e não esconde: teve medo de cobras e aranhas picando ou explorando suas "partes íntimas".

A participação no programa foi uma experiência tão marcante que Diogo demorou a voltar ao ritmo de antes. "Por mais de uma semana, eu acordava para colocar lenha no fogo. A mente sofre uma verdadeira lavagem."

"LARGADOS E PELADOS"

Quando 30/05

Onde Discovery e Discovery +

Classificação 14