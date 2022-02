Telespectadores se revoltam com desrespeito sofrido por Tadeu Schmidt

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os telespectadores do Big Brother Brasil 2022 (Globo) usaram as redes sociais para reclamar sobre o desrespeito que Tadeu Schmidt, 47, vem sofrendo dos participantes do programa. O apresentador foi interrompido diversas vezes e precisou ser mais ríspido durante o jogo da discórdia transmitido na noite desta segunda-feira (31).

Não só internautas mas também influenciadores e formadores de opinião pontuaram que Schmidt tem sido tratado de forma inadequada pelos brothers. Pequena Lô, Gil do Vigor (do BBB 21), Dadá Coelho e Felipe Neto, foram alguns deles que comentaram sobre a situação.

"Gente, o Tadeu trabalhava com cavalinhos e tomava menos coice do que tomou hoje", escreveu Coelho no Twitter. Já Felipe Neto disse que se estivesse no lugar do apresentador, teria rebatido à grosseria: "Deus, que na próxima vida eu venha com a paciência do Tadeu Schmidt. Eu já teria mandado um, CALA A PORRA DA BOCA CARALH* umas 20x nesse programa"

"Eu tô realmente incomodada com a postura dos participantes com relação ao Tadeu Schmidt. Mal-educados, respondendo mal, falando por cima, não respeitam a autoridade dele como apresentador do programa", disse uma internauta na rede social.

"Sentindo um desrespeito geral do elenco com o apresentador. O Boninho precisa dar uma comida neles", sugeriu outro telespectador.

Tanto a Globo quanto Tadeu Schmidt não se manifestaram sobre os comentários.