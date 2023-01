Tela misteriosa pode ser de Rafael, aponta tecnologia de inteligência artificial

Christopher Brooke, pesquisador honorário da Universidade de Nottingham e coautor de um trabalho de pesquisa sobre a descoberta, disse que "outra confirmação vem da análise dos pigmentos empregados no Tondo, que demonstraram que as características da pintura são consideradas típicas da prática renascentista".

"Observar os rostos com o olho humano mostra uma semelhança óbvia, mas o computador pode ver muito mais profundamente do que nós, em milhares de dimensões, em nível de pixel", disse Ugail em um comunicado anunciando a descoberta. Nos próximos dias será publicado um artigo acadêmico com mais detalhes da análise.

Com base nas semelhanças entre os rostos da Madonna na tela sem autoria, conhecida como "de Brécy Tondo", e na "Madonna Sistina" de Rafael, pesquisadores da Universidade de Nottingham e da Universidade de Bradford, ambas no Reino Unido, determinaram que há 97% de chances da tela misteriosa ser uma obra de Rafael.

