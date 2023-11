Tela de Monet é vendida por R$ 365 milhões em noite de leilão em Nova York

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quadro "Le Bassin aux Nymphéas" —ou Lago de Nenúfares, em português—, do pintor impressionista francês Claude Monet foi arrematado por US$ 74 milhões —o equivalente a R$ 365,6 milhões— em um leilão organizado pela casa Christie's de Nova York, nos Estados Unidos.

Pintada por volta de 1917-1919, a tela exemplifica um período de grande experimentação do artista e é uma das muitas dedicadas a retratar a paisagem do seu jardim em Giverny.

O valor impressiona, mas está longe do recorde obtido por uma obra do pintor impressionista. Há quatro anos, a Sotheby's, também em Nova York, vendeu uma obra da série "Meules" por US$ 107, 7 milhões.

A obra é uma das poucas com "qualidade museológica que se conserva em mãos privadas", segundo o especialista Imogen Kerr, da Christie's. A tela pertencia ao mesmo colecionador desde 1972.

Na mesma noite, a casa de leilão vendeu a tela "Figura em Movimento", de Francis Bacon, por US$ 52 milhões e uma obra de Mark Rothko, mestre do expressionismo abstrato norte-americano, por US$ 46, 4 milhões.