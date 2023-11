Taylor Swift exige garrafas de vinho e sorvete em camarim de shows na Argentina

Depois de sua passagem pela Argentina, a cantora pop fará seis shows em terras brasileiras no mês de novembro: no Rio de Janeiro (nos dias 17, 18 e 19) e outros três em São Paulo (nos dias 24, 25 e 26).

Além disso, foi exigido que o camarim de Taylor Swift fosse decorado com flores frescas e incluisse uma área exclusiva para descanso antes de sua apresentação, além ser revestido com cristais Swarovski.

Na listagem, estão previstas ainda outras 300 garrafas de água, tanto pura quanto com gás, além de uma seleção de comida de alta qualidade, que inclui vegetais cozidos no vapor, sanduíches, iogurtes e frutas frescas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Taylor Swift desembarcou no início desta quarta-feira (8) em Buenos Aires, Argentina, para dar início à etapa latino-americana da turnê "The Eras". De acordo com informações obtidas pelo jornal Clarín, a equipe de Taylor Swift fez uma série de exigências para as apresentações que acontecem entre quinta-feira (9) e sábado (11), no Estádio River Plate.

