Taylor Swift é homenageada por cientistas em nome de centopeia

Recentemente, Swift também recebeu outra honraria acadêmica. A Universidade de Nova York anunciou, em março, que concederá à cantora o título de doutora honorária em artes plásticas no dia 18 de maio. Na ocasião, ela também fará um discurso de formatura no Yankee Stadium.

Os pesquisadores realizaram uma pesquisa de muitos anos, viajaram para 17 estados localizados no leste dos EUA para encontrar espécies, sequenciar seu DNA e assim poder descrevê-las cientificamente. Mais de 1.800 espécies foram coletadas. As recém-documentadas tinham um tamanho que variava de 18 e 38 mm de comprimento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift já ganhou presentes e declarações inusitadas de fãs, mas agora foi agraciada para nomear uma espécie de centopeia. Em estudo publicado no periódico científico ZooKeys, Derek Hennen, Jackson Means e Paul Marek deram o nome do milípede de garras torcidas de Nannaria swiftae.

