Taylor Swift convida ex-namorado para atuar em clipe; veja vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na toada do lançamento regravação de "Speak Now", álbum de 2010 de Taylor Swift que ganhou nova versão nesta sexta-feira, 7, a cantora americana convidou um de seus ex-namorados famosos, Taylor Lautner, para participar de um novo clipe e fazer uma pontinha em um show em Kansas City, na noite desta sexta.

A estrela da saga de filmes "Crepúsculo" participou do vídeo da nova canção "I Can See You". Na época do lançamento de "Speak Now", há mais de uma década, fãs ligaram os pontos e concluíram que a canção "Back to December", agora relançada, falava do término do namoro entre Swift e Lautner.

A cantora, que também convidou Joey King e Presley Cash para o vídeo e palco, disse durante o show nos Estados Unidos que Lautner foi uma "força positiva" em sua vida na época em que ela fazia o álbum. "Ele e sua mulher [Taylor Dome] se tornaram amigos muito próximos", disse.

O ator retribuiu os elogios, dizendo que respeita muito a artista. "Não apenas a cantora, a compositora e performer que você é, mas também pelo ser humano. Você é graciosa, humilde, doce e eu me sinto honrado de te conhecer."

Swift está se apresentando pelo mundo com shows da "Eras Tour", turnê que passa por todas as fases de sua carreira. A cantora faz shows no Brasil em novembro.

O clipe pode ser visto abaixo e na página do YouTube da cantora.