Taylor Lautner, de 'Crepúsculo', fica noivo após fazer surpresa romântica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Taylor Lautner, 29, famoso por sua atuação na franquia "Crepúsculo", está noivo. Ele pediu a namorada, Tay Dome, com quem está há mais de três anos, em casamento, na última quinta-feira (11), com direito a surpresa com velas e pétalas de rosas.

Lautner compartilhou fotos do pedido em suas redes sociais, com a mensagem: "E assim, todos os meus desejos se tornaram realidade". Neste domingo (14), ele compartilhou uma imagem do casal com Dome mostrando a aliança. "Mal posso esperar para ficar para sempre com você", afirmou ele.

"Você me acalma quando estou ansioso. Você me faz rir. Você torna especial cada dia passado ao seu lado. E o mais importante, você me torna uma pessoa melhor. Eu não posso agradecer o suficiente pelo que você trouxe para a minha vida. Eu te amo para sempre", continuou ele.

O casal tornou público seu relacionamento no Halloween de 2018, quando ele postou fotos das fantasias combinadas dos dois. Desde então, eles compartilham com frequência imagens juntos. Em março, o ator parabenizou Dome por seu aniversário dizendo que ela tem a "alma mais incrível que já tive a honra de conhecer".

Famoso por ter interpretado Jacob na franquia "Crepúsculo", Lautner tem estado longe dos cinemas há alguns anos. Sua produção mais recente foi "Os Irmãos" (2016). Ele deve estrela, no entanto, o filme "Home Team", previsto para o próximo ano, ao lado de Rob Schneider e Kevin James.