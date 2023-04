Tatá Werneck viverá stripper de sites adultos em próxima novela das 21h

Em "Terra e Paixão", Anely mora com a irmã, Lucinda (Débora Falabella), e ajuda a cuidar da pousada do cunhado, Andrade (Ângelo Antônio). Em certo momento, ele descobrirá a vida dupla da moça e passará a chantageá-la. Por sua profissão, Anely despertará o interesse de Tadeu (Claudio Gabriel), marido de Gladys (Leona Cavalli) e pai de Graça (Agatha Moreira). Ele não saberá que ela mora na mesma cidade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comediante Tatá Werneck retornará à dramaturgia em "Terra e Paixão", próxima novela das 21h da Globo. A primeira imagem da apresentadora do "Lady Night" como Anely, seu personagem na trama, foi divulgada pela emissora neste sábado (1). Ela interpretará uma mulher que ganha dinheiro como stripper de sites adultos, mas que esconde a profissão do namorado.

