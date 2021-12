Tatá Werneck tira sarro de Fiuk e se veste de paquita no Prêmio Multishow

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fiuk foi alvo de muitas das piadas feitas por Tatá Werneck na noite desta quarta (8) no Prêmio Multishow, no Rio. A humorista e o ator e cantor têm trocado alfinetadas pelas redes sociais desde que a participação de Fiuk no Lady Night foi ao ar, na semana passada.

"Amor, não faz o Fiuk não", disse Tatá para Iza logo no início da cerimônia após a cantora ter dito que a humorista estava saindo do roteiro da apresentação. Na briga, uma das queixas do filho de Fábio Jr foi a de que Tatá teria feito perguntas para ele que não estavam previamente combinadas, o que ela desmentiu posteriormente ao dizer que não combina roteiros com ninguém.

Em outro momento, Tatá fez uma piada sobre o vício em cigarro do cantor. E, ao fim, ela apareceu vestida de paquita e com uma faixa na cabeça onde se lia "100% Fiuk: "Queria pedir desculpas para o Fiuk", afirmou.

Mas não foi só o ex-BBB que foi tema de brincadeiras da humorista. No início do Prêmio, ela disse que a noite contava com a presença de pessoas maravilhosas e "todo o mundo que não foi na festa da Gkay".

Também tirou sarro da Globo ao lembrar que em 2020 foi processada pela RedeTV! por ter dito que o valor do vestido que usava era o "orçamento de uma grade" da emissora. "Ano passado fui falar de orçamento, que meu vestido comprava a RedeTV!, fui processada, mas, de verdade, este ano a Globo como está? Esse vestido compra a Globo, tá", brincou.

Ao receber Marcos Mion, voltou a fazer piada sobre a emissora em que ambos trabalham: "Todo o mundo querendo sair da Globo, e ele entrando agora."

O cantor Tiago Iorc, que acaba de lançar uma música sobre masculinidade, não escapou das brincadeiras de Tatá. "O Tiago Iorc não vem. Ele descobriu que é homem e está muito chateado."

ENTENDA A BRIGA TATÁ E FIUK

A confusão começou ainda em setembro quando Fiuk gravou participação no Lady Night, no Multishow. Na ocasião, o filho de Fábio Jr se incomodou com perguntas e brincadeiras feitas por Tatá durante a atração. Em uma delas, a humorista o indagou se ele estava namorando. Ela também fez piadas sobre o vício do ator em cigarro.

A polêmica voltou a reacender na última semana, quando a entrevista foi ao ar, e o ator e cantor passou a ser criticado nas redes sociais por sua postura na atração. Tata chegou a defendê-lo: "Amigos, não ataquem Fiuk, não. Ele mandou uma mensagem super fofa agradecendo e eu também agradeço muito a ele por ter ido. Tá tudo bem. Poxa, achei até que vocês fossem shippar o casal", brincou ela.

Posteriormente, Fiuk publicou um vídeo no Instagram, dizendo que tinha combinado com Tatá "algumas coisas antes do programa", e que surgiram perguntas que não estavam no roteiro. "Não foi por mal, de coração, gente, só porque realmente saiu ali do que a gente tinha combinado um pouco, então foram momentos delicados para mim que eu juro que eu não sei como agir na hora, dei o meu melhor ali", disse ele.

Tatá foi então ao Twitter no sábado (4) para desmentir a informação. "Para quem possa interessar: Eu não combino roteiros com ninguém no programa. Eu explico quadros e pergunto sobre que assunto não posso falar. Ponto. O único quadro combinado é o 'torta com climão' que fiz na temporada passada", escreveu.

Tata também rebateu comentários de fãs do Fiuk no Twitter de que ela estaria alimentando ódio contra o cantor. "Alimentando? Eu agora estou chateada mesmo! Porque ele falou uma mentira nos Stories. Eu estava fazendo de TUDO para proteger ele. De TUDO! Se não tivesse vazado a briga eu teria tirado tudo! Mas como vazou eu deixei só aquilo. Pra vocês acharem que foi só aquilo", rebateu Tata.

Foi quando Fiuk voltou a se manifestar sobre o assunto no domingo (5) ao dizer em vídeo que pode até ser "chatinho", mas não é mentiroso.

Normalmente, Tatá recebe um convidado por programa. Como a entrevista de Fiuk teve problemas, ela foi apresentada em apenas dez minutos do Lady Night. A conversa com Thiaguinho ocupou a maior parte da atração.