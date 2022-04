Tatá Werneck nega separação de Rafa Vitti

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Tatá Werneck, 38, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (21) para desmentir os boatos de que estaria se separando do ator Rafa Vitti, 26. "Parem com essa energia recalcada. Me deixem transar em paz", disparou a artista no Twitter.

Tatá mandou um recado à "galera maluca da internet" e afirmou que ela falará caso se separe. "Vocês me conhecem? Eu não tenho nem capacidade de esconder as coisas. Minha gravidez vazou com meia hora de fecundação", brincou ela.

Entre os comentários de internautas, ela ainda acrescentou que Rafa Vitti não posta nada nas redes sociais, nem curte as publicações de ninguém, nem mesmo as dela, e não significa problema entre o casal. "Eu fico enchendo o saco para ele virar um alienado de internet, mas ele se recusa", brincou.

"Eu fico puta. [Ele] quer viver a vida real, mas e a internet? Eu quero é a internet", continuou a apresentador, em tom de brincadeira. Já Rafa Vitti postou uma foto em família desejando bom dia a seus seguidores, mas sem comentar os rumores.

Tatá, que deve comparece a Sapucaí, neste sábado (23), na homenagem que a Unidos de São Clemente fará a Paulo Gustavo, atua atualmente como jurada do The Masked Singer Brasil (Globo). Já Rafa Vitti está no ar na novela "Além da Ilusão" (Globo). Juntos, eles têm uma filha, a pequena Clara Maria.