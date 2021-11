Tatá Werneck deixa Marcos Mion constrangido ao fazer zoeira com Luciano Huck

A atriz e apresentadora do talk show quis saber também se ela realmente havia desculpado os colegas. "Porque assim, pra mim... eu sigo mais leve", disse Juliette. A entrevista será exibida no Multishow, às 23h15.

Juliette Freire, 31, será uma das entrevistadas de Tatá Werneck, 38, no Lady Night, desta segunda-feira (29). Para promover a atração, a Globoplay divulgou um trecho da entrevista no Instagram, na qual a maquiadora paraibana responde se já recebeu mensagens de ex-BBBs pedindo desculpas.

Primeiro, Tatá brincou sobre o Roberto Marinho. Depois, deu início às zoeiras com Luciano Huck, 50, apresentador que Mion tem substituído aos sábados no Caldeirão.

