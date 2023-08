Tatá Werneck celebra 40 anos com shows de Sandy e É o Tchan! e presença de amigos famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Tatá Werneck celebrou a chegada dos 40 anos com uma festança com direito a shows particulares e a presença de muitos amigos famosos. Marcaram presença no evento no Rio nomes como Mariana Ximenes, Julianne Trevisol, Maria Beltrão, Aline Wirley, Wagner Santisteban e Lorena Comparato.

A cantora Sandy fez uma apresentação especial para a aniversariante. "Deus, obrigada pelos amigos que eu tenho", comemorou Tatá.

O grupo É o Tchan!, que também comemora 30 anos de estrada, foi outro a fazer um show especial para a artista. No palco, Tatá dançou os clássicos do grupo. O cantor Buchecha foi outro a embalar a noite com suas músicas.

Um dos momentos mais fofos da noite foi a hora em que a pequena Clara Maria, 3, pegou o microfone e deu os parabéns à mãe.

O marido, Rafael Vitti, a homenageou nas redes sociais. "Te amo, meu amor", escreveu.