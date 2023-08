Taste São Paulo reúne chefs premiados e aulas de gastronomia no Villa-Lobos

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia no parque, cercado de boa gastronomia. Essa é a proposta do Taste São Paulo, um dos maiores festivais gastronômicos do mundo, que chega à sua sétima edição na capital paulista no próximo final de semana e no seguinte -de 18 a 20 e de 25 a 27 de agosto.

Cativo da região sul, neste ano o festival cresceu e se mudou para o parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, na região oeste. A nova localização tem 50 mil m², quase o triplo de tamanho da anterior, que serão recheados com mais de 30 bares e restaurantes, área de recreação para as crianças, além de shows musicais, empórios e dezenas de atividades ligadas à culinária.

Cada um dos estabelecimentos escalados para participar do Taste apresenta três clássicos do seu cardápio, além de uma receita criada exclusivamente para o festival. Todos os pratos são servidos em porções mais comedidas do que nos restaurantes (custando entre R$20 e R$45), para ir matando a fome aos poucos, com diferentes opções.

Quem passar por lá poderá provar, por exemplo, o missô ramen e o curry de frutos do mar da chef Telma Shiraishi, do Aizomê; o bolinho de camarão da chef Giovanna Grossi, do Animus; a tostada de polvo ou a barbatana de peixe do Baru, do chef colombiano Dagoberto Torres; o churrasco coreano do Komah; e a carne de sol do Jiquitaia.

Quem é da turma do docinho pós-almoço (ou pós-jantar) também vai lamber os dedos: há a pavlova da chef Carole Crema, o tradicional tiramisu do Fasano -este, um dos itens mais vendidos de todas as edições do evento- e o bolo de chocolate da chef Tássia Magalhães, do Nelita, restaurante de inspiração italiana que já figurou entre os 50 melhores da América Latina segundo o ranking 50 Best.

Chefs famosos, aliás, estarão em peso no evento -com seus restaurantes, mas também comandando aulas que acontecem nos chamados espaços de conhecimento, a cereja do bolo da programação.

Além do seu consagrado dadinho de tapioca e dos drinques do Bar do Mocotó, o chef Rodrigo Oliveira, jurado do MasterChef, ensinará a fazer um chilli crunch com legumes na brasa. Já o francês Claude Troisgros, do reality Mestre do Sabor, servirá o peixe com banana do seu Chez Claude e também mostrará como fazer um risoto de tomate, queijo de cabra e manjericão. A chef Thais Alves, do Manioca, executará ao vivo uma entrada e um prato na grelha no estilo do restaurante fundado por Helena Rizzo, também do MasterChef.

Para vestir o avental e participar dessas aulas não é preciso pagar nada a mais, mas sim, chegar cedo. As inscrições acontecem presencialmente, por ordem de chegada, 30 minutos antes do início das atividades. Quem adquirir o ingresso VIP (R$ 330) poderá se inscrever com uma hora de antecedência -veja abaixo os destaques da agenda.

O Taste tem uma programação comum a todos os dias, mas alguns restaurantes estarão presentes apenas em um dos finais de semana. No primeiro, por exemplo, será possível provar a feijoada vegana do restaurante-escola Da Quebrada, e também o arroz de xinxim do chef Rodrigo Leite, do Preto Cozinha.

Já no segundo final de semana, a brasileira Luana Sabino e o mexicano Eduardo Ortiz apresentarão as criações do mais novo projeto deles, a Taqueria Atzi; a chef Mari Sciotti servirá o arroz de kimchi do Quincho; e a ONG Casa Diversa, que ensina gastronomia para pessoas LGBTQIA+ egressas do sistema penitenciário, levará ao evento uma sobremesa criada pela confeiteira Marília Zylbersztajn.

Haverá ainda um estande inspirado em "O Urso", no qual participantes poderão fazer sanduíches inspirados na trama da série, ambientada num restaurante de Chicago.

DESTAQUES DAS ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO

**Sexta, 18**

○ 19h - Lucas Bassoleil, chef do Avec, e Márcio Silva, bartender, harmonizam choripan com coquetéis autorais

○ 19h - Claude Troisgros ensina a preparar risoto de tomate com queijo de cabra

**Sábado, 19**

○ 14h30 - Edson Leite, da Gastronomia Periférica, ensina a preparar uma parrilhada com vegetais orgânicos da periferia de SP

○ 17h30 - Thais Alves ensina a preparar entrada e prato na grelha, ao estilo Manioca

○ 17h30 - Raul Lemos ensina a fazer bolinho paquistanês com raita (molho de iogurte)

○ 19h - Tati Pretona, da Laje da Preta, ensina a fazer sobrecoxa de frango desossada com farofa de cuscuz e vinagrete de quiabo

○ 20h30 - Telma Shiraishi, do Aizomê, ensina a fazer kushiyaki (espetinhos) usando o binchotan, o peculiar carvão japonês

**Domingo, 20**

○ 14h30 - Aline Guedes e Rodrigo Freire, do Preto Cozinha, exploram os produtos da Feira Preta

○ 14h30 - Adélia Rodrigues e Alicia Araújo, da Gastronomia Periférica, fazem ceviche de mandioca

○ 16h - Eudes Assis, do Taioba e do Projeto Buscapé, mostra como preparar peixes ao estilo caiçara

○ 17h30 - Rodrigo Oliveira ensina a fazer Chilli Crunch com azeite e legumes na brasa

**Sexta, 25**

○ 19h - Gabriel Bernardes, do Downlícia, comanda uma oficina de cookies caseiros

**Sábado, 26**

○ 19h - Irina Cordeiro ensina a fazer o seu famoso cuscuz na brasa

○ 20h30 - Dagoberto Torres, do Barú Marisqueria, prepara barbatana de peixe, do corte à grelha

**Domingo, 27**

○ 13h - Ligia Karazawa demonstra as sutilezas e sabores do wagyu, raça japonesa de gado de corte

○ 14h30 - Mari Sciotti, do Quincho, prepara taco de cogumelos defumados

○ 19h - O ator Joaquim Lopes prepara hambúrgueres na grelha