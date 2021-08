Tarcísio Meira não gostava de ficar longe da mulher 'nem por um minuto'

Se existiu um rosto no fim do século 20 que melhor representou o papel do galã no país foi o deste paulistano, que marcou sua passagem pela TV brasileira interpretando homens viris, inteligentes e, com frequência, ricos.

Tarcísio contraiu o coronavírus junto à sua mulher, Glória Menezes. Eles estavam juntos desde 1962 e haviam completado a vacinação contra Covid-19 em abril. Desde então, o casal estava isolado no sítio da família, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Naquele ano, muito antes de se pensar em um mundo com pandemia e coronavírus, o ator já imaginava que partiria antes de Glória Menezes, com quem ficou casado por quase 60 anos.

