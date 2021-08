Tarcísio Meira e Glória Menezes são internados com Covid-19

Os atores tomaram a primeira dose da vacina contra Covid-19 em março e a segunda dose no início de abril. Desde então, o casal estava isolado no sítio da família, em Porto Feliz (SP).

A assessoria do casal confirmou as informações ao F5 neste sábado (7). De acordo com Tadeu Lima, representante dos artistas, Tarcísio Meira precisou ser intubado e Glória Menezes está com leves sintomas. Ambos permanecerão no hospital em quarentena para recuperação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -Diagnosticados com Covid-19, o ator Tarcísio Meira, 85, e a atriz Glória Menezes, 86, foram internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (6).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.