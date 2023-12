Tapa de Will Smith no Oscar salvou seu casamento, diz Jada Pinkett

Há dois meses, o ex-segurança do casal contou que, durante a festa de aniversário do ator Ben Affleck, Smith e Pinkett convidaram Jennifer Lopez para sexo a três.

"Depois de todos esses anos tentando descobrir se eu sairia do lado de Will, foi preciso aquele tapa para eu ver que nunca o abandonarei. Quem sabe onde estaria nosso relacionamento se isso não tivesse acontecido?"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jada Pinkett Smith, esposa do ator Will Smith, disse em entrevista à revista You que o tapa dado pelo marido no apresentador Chris Rock, durante o Oscar de 2022, salvou o seu casamento.

