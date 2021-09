Tanya Fear, atriz de 'Doctor Who', é encontrada viva após quatro dias desaparecida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tanya Fear, 31, atriz britânica que interpreta a Dra. Jade McIntyre na série "Doctor Who" foi encontrada viva após passar quatro dias desaparecida. A artista foi vista pela última vez na quinta-feira (9) quando saía do seu show de stand-up no Hollywood Bowl, em Los Angeles, Estados Unidos.

