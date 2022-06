Talitha Morete diz que caso de racismo foi aprendizado e reforça desculpas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma semana após se ver inserida num caso de racismo ao pedir que uma convidada negra servisse os demais convidados, a jornalista Talitha Morete voltou ao É de Casa (Globo) e fez um pedido oficial de desculpas além daquele que já havia deixado nas redes sociais.

"Eu queria começar o programa de hoje pedindo desculpas a você de casa. Eu já fiz isso nas redes sociais, mas quero pedir por aqui também, como já fiz com a dona Silene, que eu convidei na semana passada para vir aqui dividir com a gente uma receita dela, de uma cocada maravilhosa", começou.

"E eu pedi à dona Silene que servisse a cocada que ela fez pra gente, quando na verdade eu deveria servi-la. Então, eu errei, quero transformar esse episódio aqui em aprendizado. Serviu de aprendizado não só para mim, mas para muita gente", emendou a apresentadora que ainda aproveitou para agradecer ao colega Manoel Soares por ter tomado a frente da situação.

"É muito importante quando a gente está num grupo diverso que comprova como o mundo pode ser melhor quando inclui a todos", encerrou.

Um trecho do programa É de Casa exibido no sábado (11) levantou uma discussão nacional sobre racismo estrutural. O vídeo viralizou nas redes e mostra a jornalista e apresentadora Talitha Morete pedindo para a única convidada negra levantar-se de onde estava para servir as outras pessoas.

Dona Silene, a pessoa que era a convidada, usou as redes sociais para defender a apresentadora. "Fui surpreendida por muitas mensagens e apoios (...) não tinha entendido o por quê! Ainda estou meio perdida", escreveu. Ela ainda ressaltou que não se sentiu menosprezada com a situação. "Não escrevo para diminuir ou banalizar as dores de ninguém, pois sei que muitos se sentiram machucados com a cena, mas naquele momento eu não tive esse sentimento."