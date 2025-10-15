   Compartilhe este texto
Taís Araujo chora ao encerrar gravações de 'Vale Tudo'

Por Folha de São Paulo

15/10/2025
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em clima de emoção, Taís Araujo viveu um dia marcante ao gravar suas últimas cenas como Raquel Acioli no remake de "Vale Tudo". Durante o encerramento das filmagens, a atriz, visivelmente comovida, fez um discurso para o elenco e a equipe técnica, agradecendo o apoio que recebeu ao longo do projeto.

"Que bom que estou gravando hoje no último dia, e que bom que posso estar tanto na externa quanto no estúdio, pra ter a chance de agradecer a cada um da figuração à equipe técnica. Todos fizeram parte dessa história comigo", iniciou, com a voz embargada.

Taís não conteve as lágrimas ao relembrar a parceria construída nos bastidores. "Todos os dias eu me senti cuidada. Fui profundamente afetada pelo carinho e pela dedicação de cada um. Muito obrigada, de coração", disse, sendo aplaudida pelos colegas.

Com 30 anos de carreira, a atriz afirmou que a nova versão de "Vale Tudo" foi um dos trabalhos mais exigentes de sua trajetória. "Já enfrentei muitos momentos difíceis, mas talvez esse tenha sido o maior. Viver a Raquel foi intenso, desafiador, e só consegui seguir firme porque tive vocês comigo. Esse apoio fez toda a diferença", declarou.

Nos estúdios, o clima era de despedida e celebração por um ciclo que se encerra. O remake, que revisitou a clássica história de ética, ambição e desigualdade social, termina sua exibição nesta sexta-feira (17). A partir da próxima semana, o horário das nove será ocupado por "Três Graças", nova trama escrita por Aguinaldo Silva.

