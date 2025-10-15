   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Ator de 'Esqueceram de Mim' é internado após emergência médica

Por Folha de São Paulo

15/10/2025 11h45 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Stern, 68, que viveu o ladrão Marv em "Esqueceram de Mim", foi hospitalizado no início do mês após uma emergência médica.

O Corpo de Bombeiros do Condado de Ventura, na Califórnia, confirmou que atendeu a um chamado na casa do ator. Stern foi auxiliado pelos bombeiros e levado a um hospital. Não foram revelados mais detalhes do ocorrido.

Ele "está bem de saúde", confirmou um assessor de imprensa do ator ao Daily Mail. Stern também já foi liberado do hospital.

Daniel Stern reduziu os trabalhos em Hollywood e nesta quarta-feira (15) vive em uma fazenda de tangerinas. Ele trabalha como criador de gado, escultor e cultiva tangerinas. Seu último trabalho foi uma participação na série "For All Mankind", da Apple TV+, em episódios exibidos entre 2023 e 2024.

Bastidores da Política - Manaus de 'bubuia', colecionando pesadelos Bastidores da Política
Manaus de 'bubuia', colecionando pesadelos

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Arte e Cultura

+ Arte e Cultura


15/10/2025

Filha de Michael Jackson recebeu R$ 365 milhões da herança, diz revista

15/10/2025

Taís Araujo chora ao encerrar gravações de 'Vale Tudo'

15/10/2025

Vencedor da Palma de Ouro, Jafar Panahi critica Irã autoritário

15/10/2025

Kéfera rebate ataques após desabafar sobre exposição na adolescência

15/10/2025

Anitta, Juliette, Deolane e outras artistas pedem que Lula indique uma mulher negra ao STF

15/10/2025

Chef Renata Vanzetto pede desculpas após fala sobre o MasterChef em evento da Globo

15/10/2025

Mostra tem filmes brasileiros com dramas cotidianos, vampiros e fim do mundo

15/10/2025

Conheça premiados em Cannes, Veneza, Berlim e Sundance que integram programação da Mostra

15/10/2025

Programação da TV aberta nesta quinta-feira (16)

15/10/2025

Modelo italiana é morta a facadas pelo companheiro em Milão

15/10/2025

'Sirât' abre a 49ª Mostra com jornada no deserto em busca da humanidade perdida

15/10/2025

Quem matou? Cinco produções recentes do gênero, que está em alta na TV

15/10/2025

Quem era Felipe Selau, ex-ator de 'Malhação' encontrado morto em casa

15/10/2025

José Loreto vive um Chorão apaixonado em filme sobre líder do Charlie Brown Jr.

15/10/2025

Fernando Sampaio está na roça; Yoná, Rayane e Matheus disputam fazendeiro

15/10/2025

Filhotes de coruja-águia nascem no Zoológico de São Paulo

14/10/2025

Segunda edição da Mostrinha reúne animações, fantasia e faz homenagem a Mauricio de Sousa

14/10/2025

Mostra traz cópias restauradas resgatam estreias de diretores, filmes clássicos e históricos

14/10/2025

'Caramelo' tem maior estreia de um filme brasileiro na Netflix

14/10/2025

Ex-Malhação é encontrado morto em apartamento em São Paulo, diz irmã

14/10/2025

Cantora Mari Fernandez se casa com Júlia Ribeiro

14/10/2025

Lucas Leto revela que decepção amorosa deu origem ao sobrenome artístico

14/10/2025

Todo tipo de assunto pode acontecer, diz Angélica sobre novo programa ao vivo

14/10/2025

'Nouvelle Vague', de Richard Linklater, é um dos filmes da Mostra que narra a história do cinema

14/10/2025

Lenda do techno, Jeff Mills toca em São Paulo com trio Tomorrow Comes the Harvest

14/10/2025

Estou pressionada depois de Odete Roitman, diz Grazi Massafera sobre vilã em 'Três Graças'

14/10/2025

É natural a Globo ter o MasterChef como referência, ironiza Jacquin sobre fala polêmica

14/10/2025

Débora Bloch revive Odete em evento e fala sobre melhor parte de viver a personagem

14/10/2025

Fafá de Belém esclarece supostas irregularidades em evento que promove anualmente


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!