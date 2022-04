Tadeu Schmidt fala da carreira e como é ser irmão de um 'herói nacional'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atual apresentador do Big Brother Brasil (Globo), Tadeu Schmidt, 47, falou nas redes sociais sobre o início de sua carreira, e comparou sua trajetória à do irmão Oscar, que é um dos grandes nomes do basquete brasileiro.

"Tenho 47 anos, e quase 25 anos de carreira. Mas antes mesmo de a minha carreira começar, eu sabia que precisava ser quem eu sou. Imagina! Sendo irmão de um herói nacional, eu precisava muito ser eu mesmo. Levei isso como lição para minha vida", começou a publicação.

"E hoje parte do que sou é incentivar minhas filhas, minha família, meus amigos, e também os brothers e sisters da casa a serem o que são de verdade. Acho que essa é a chave! Mostrar pro mundo quem você é de verdade!", completou o jornalista.

Schmidt se tornou apresentador do BBB na 22ª edição do programa. Antes, ele trabalhava como apresentador do Fantástico (Globo) e era responsável pelos cavalinhos, que mostram os resultados do campeonato brasileiro de futebol.

Recentemente, o apresentador precisou dar uma bronca em Douglas Silva, após um Jogo da Discórdia. Na ocasião, o ator brincou com suas escolhas. O brother afirmou que montou seu ranking de participantes influenciáveis por "exclusão", no entanto, Tadeu pediu para que ele justificasse suas escolhas.

"Comparando com os outros ela é mais influenciável?", perguntou Tadeu. "Tá, bom, Tadeu! O que você quer de mim, Tadeu? Já foi", exclamou o ator. "Vamos lá, DG, você sabe que o jogo é esse", respondeu Schmidt, mas o brother continuou tentando sem se comprometer.