Susana Vieira ganha carnes de André Marques e reclama

Susana falou que faria um churrasco para se despedir do filho Rodrigo Vieira que vai voltar no domingo (5) para casa, nos Estados Unidos. Segundo ela, a churrasqueira estava parada há um ano e oito meses.

A artista mostrou os mimos enviados pelo amigo no Instagram, mas disse que a quantidade de fraldinha não era suficiente para ela e a família. "Ele me mandou uma fraldinha que é muito pouca, viu nem? Para a gente aqui é pouco uma fraldinha, mas tudo bem. Recebi de todo coração, cavalo dado não se olha os dentes", falou a atriz.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Susana Vieira, 79, ganhou carnes e pão de alho do apresentador André Marques, 41, para um churrasco em família. Mas ela não ficou totalmente satisfeita com os presentes enviados pelo amigo, que tem uma casa especializada em carnes.

