Susana Vieira diz que 'vira e mexe tem recaídas' por causa de leucemia de 2015

"Tiveram que trocar fralda em mim, porque eu não podia me levantar", lembrou. "Quando eu me vi tão exibida, tão vaidosa, tão dona de mim, tão senhora do destino, com uma enfermeira tendo que trocar a minha fralda, foi muito pesado", contou.

