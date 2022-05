Susana Vieira diz que seus ex-maridos 'foram péssimos' e deram 'muito problema'

Susana foi casada com o diretor Régis Cardoso de 1961 a 1972, e teve seu único filho, Rodrigo, no casamento. Cardoso faleceu em 2005. Ela também foi casada com o empresário Carso Gardeazabal, de 1986 a 2003, com o ex-policial Marcelo Silva de 2006 a 2008, quando ele morreu por overdose, e com o mágico Sandro Pedroso.

"Eu não sei se é o homem brasileiro, não sei se fui eu. Não sei se eles vieram atrás da Susana Vieira achando que eu estou com o cofre cheio. Só sei que foi muito problema que eu tive. Não fiquei traumatizada com nada. Eu mando embora, mas leva tempo porque é difícil botar homem para fora de casa", completou a atriz.

