Susan Sarandon tem esperança de achar novo amor, seja homem ou mulher

Sarandon, que ganhou um Oscar de Melhor Atriz por seu trabalho no longa "Os Últimos Passos de Um Homem" (1996) tem três filhos. A atriz Eva Amurri, 36, é fruto da relação com o cineasta italiano Franco Amurri, 62. Já o cineasta Jack Robbins, 32, e o músico Miles Robbins, 29, são filhos do também ator Tim Robbins, 62, com quem ela foi casada por 22 anos.

