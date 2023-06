Suposta filha de Luiz Carlos, do Raça Negra, entra na Justiça e pede R$ 40 mil por danos morais

A informação foi publicada primeiro pela colunista Fábia Oliveira e confirmada pelo F5. Conforme informações do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo foi aberto no ano passado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luiz Carlos, vocalista do grupo Raça Negra, tem sido processado por uma suposta filha. Renata Francine, que teria sido fruto de um relacionamento rápido do músico com sua genitora, pede dele R$ 40 mil por danos morais. Ela afirma que nunca recebeu suporte financeiro nem emocional.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.