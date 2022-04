Suposta amante de A$AP Rocky, namorado de Rihanna, diz que traição é 'mentira infundada'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Suposta amante do rapper A$AP Rocky e pivô do que teria sido a separação entre ele e a cantora Rihanna, a designer de sapatos Amina Muaddi quebrou o silêncio e resolveu falar sobre os rumores de que ela teria se envolvido com o cantor enquanto Rihanna está grávida.

Em suas redes sociais, Amina chamou todo o episódio de "mentira infundada" e negou que tenha qualquer envolvimento com o rapper. Segundo ela, tudo não passa de "fofocas maliciosas".

"Sempre acreditei que mentiras infundadas espalhadas nas redes sociais não merecem resposta ou esclarecimento, especialmente uma tão vil. Inicialmente achei que essa fofoca mentirosa -fabricada com intenções maliciosas- não seriam levadas a sério", começou ela.

Porém, ela disse que resolveu se pronunciar por causa da repercussão negativa que a história tomou nas últimas 24 horas. "Vivemos em uma sociedade que é muito rápida em falar de assuntos mesmo sem ter base em fatos. Preciso me manifestar, já que isso não é apenas sobre mim, mas relacionado a pessoas por quem tenho muito carinho e afeição", comentou antes de dizer que voltaria ao trabalho e desejar uma feliz Páscoa a todos.

ENTENDA O CASO

A internet está em polvorosa desde quinta-feira (14), quando um influenciador chamado Louis Pisano publicou nas redes sociais que a cantora Rihanna, 34, teria sido traída grávida pelo rapper A$AP Rocky, 33. Muita comoção, raiva, espanto e memes foram gerados com relação ao assunto, e o nome da artista não sai dos temas mais comentados do Twitter.

Ninguém da equipe de Rihanna e do rapper se pronunciou para negar ou confirmar os rumores até o momento. Enquanto não há uma versão oficial, só se fala sobre um possível flagra que ela teria dado no músico com a designer de sapatos Amina Muaddi, entre 28 de fevereiro e 8 de março, durante a Paris Fashion Week. Rihanna usa constantemente sapatos dessa designer.

"O filho da Rihanna e do A$AP ouvindo 'Infiel' da Marília Mendonça no útero", riu uma seguidora. "Trair a Rihanna já é um crime, agora trair a Rihanna grávida? Carreiras acabarão", postou outro perfil.

"Como assim a Rihanna grávida foi traída? É como o povo da igreja fala, fim dos tempos", publicou outro. "Drake depois de ouvir que Rihanna e A$AP Rocky não estão mais juntos", postou outro seguidor com uma imagem do rapper canadense rindo. Ambos tiveram um relacionamento longo cheio de idas e vindas.

Mas não foram só piadas. A suposta traição na reta final da gestação da cantora também gerou comoção e empatia nas redes. "Trair a Rihanna grávida? Que não seja verdade", publicou um seguidor. "Eu me recuso a acreditar. Trair Rihanna é um comportamento insano", postou outra.

Segundo o tabloide britânico The Sun, o (ex?) casal foi visto recentemente em um restaurante de Los Angeles, e Rihanna estaria aos prantos. Depois, ela teria saído e deixado A$AP para trás.

Rihanna e A$AP anunciaram oficialmente o namoro em março de 2021. Porém, um ano antes os dois já haviam sido vistos em Nova York .

O casal revelou que estava esperando um bebê no final de janeiro de 2022, após meses de especulações de que Rihanna estava grávida. A informação foi publicada pela revista norte-americana People, que mostrou fotos da barriga de grávida da artista.

O casal fez uma sessão de fotos com o fotógrafo Miles Diggs, que utiliza o nome Digzzy, que compartilhou o resultado de uma das fotos em seu perfil oficial do Instagram. "Ela está!", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs e internautas comemoraram o anúncio. "Maior notícia de 2022", escreveu um. "Imagine o bebê dela!", disse outra. "Estou literalmente chorando", revelou uma terceira. "Estou gritando, chorando e vomitando", brincou ainda o perfil oficial da MTV.