Sumiço de Kate Middleton intriga internautas e gera memes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Onde está Kate Middleton? Essa é a pergunta que muitos súditos da família real britânica andam fazendo há quase dois meses no Reino Unido. A princesa de Gales não é vista pelo público desde que foi submetida a uma cirurgia abdominal no dia 16 de janeiro e o sumiço intriga não só os ingleses como milhares de pessoas do mundo afora e, claro, geram memes na web sobre o desaparecimento.

"Kate Middleton sumiu na mesma época em que surgiram rumores de que William a traiu e eles estavam se divorciando", levantou uma internauta. "Kate está esse tempo todo sumida fazendo um intensivão de como ser rainha", brincou outro usuário do X (antigo Twitter) e o terceiro completou: "Ela cortou uma franja e ficou horrível",

A internação pegou o público de surpresa e abriu espaço para que tabloides britânicos especulassem a sobre o procedimento, incluindo suspeitas de câncer. Uma fonte real, no entanto, descartou o diagnóstico da doença à emissora americana CNN. O Palácio de Kensington anunciou que a cirurgia teria sido um sucesso e que Kate iria continuar a recuperação em casa. O comunicado reforçou que só forneceria atualizações sobre o estado de saúde da princesa quando houvesse "novas informações significativas para compartilhar".

A ausência do príncipe William em um evento em memória do falecido padrinho, o rei Constatino II da Grécia, nesta terça-feira (27), virou assunto, mas o primogênito do rei Charles 3º alegou "assunto pessoal" para não comparecer a cerimônia. Logo começaram as especulações que motivo seria a saúde de Kate. William, no entanto, afirmou que a decisão não teve qualquer ligação com a princesa e ainda indicou que que a recuperação de sua mulher "seguia bem".

Os tabloides britânicos também comentam que muitos internautas ingleses pesquisam agora no Google sobre quanto tempo leva o processo de recuperação de uma "BBL", a cirurgia estética Brazilian Butt Lift (algo como "lifting de bumbum", em português) -- técnica que aumenta os glúteos a partir de gorduras do paciente. Tudo por causa de uma teoria que Kate teria realizado esse procedimento. Também especulam sobre uma cirurgia facial que teria dado errado e até uma possível a doação de um rim ao sogro, recém-diagnosticado com câncer, em troca de Kate tornar-se rainha algum dia.