'Succession' poderia ter ganhado mais duas temporadas, diz CEO da HBO

O executivo falou da série durante uma apresentação no festival Series Mania, na França, onde também reafirmou que a decisão por encerrar a série veio do criador e showrunner, Jesse Armstrong.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "Succession" se aproxima do fim. A quarta temporada pegou muitos fãs de surpresa com o anúncio repentino de que seria a última. Mas se dependesse do CEO e presidente da HBO, Casey Bloys, a produção poderia ter continuado por pelo menos duas temporadas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.