'Succession' bate recorde de audiência com episódio explosivo da temporada final

Ainda de acordo com a Warner, o segundo episódio da temporada, exibido na semana passada, registrou dois milhões de espectadores. Os três episódios são as melhores audiências da série desde seu lançamento em 2018.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os eventos bombásticos e recentes de "Succession" com certeza chamaram a atenção do público. A Warner Bros. Discovery anunciou nesta segunda (10) que o terceiro episódio da última temporada da série chegou a 2,5 milhões de espectadores no último domingo (11). O número representa um recorde para o programa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.