Streaming Telecine Play vai acabar e acervo será incorporado ao Globoplay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo anunciou, nesta quarta (6), que irá encerrar o serviço de streaming Telecine Play, versão sob demanda dos canais homônimos administrados pela empresa na TV fechada. A ideia é migrar a biblioteca de filmes do serviço para o Globoplay.

A empresa não anunciou quando e de que forma, exatamente, o Telecine será incorporado ao Globoplay, mas avisa que isso deve ocorrer até o fim do ano.

Segundo comunicado enviado à imprensa, haverá uma área destinada à marca dentro da plataforma de streaming, com um novo tipo de assinatura para quem quer consumir apenas os conteúdos do Telecine. Detalhes sobre valores e modalidades de assinatura ainda não foram divulgados.

"O fã de cinema ganha um novo espaço do Telecine, mas agora com acesso a uma série de outras possibilidades. Uma grande novidade será o acesso aos nossos seis canais ao vivo, que continuarão a ser ofertados pelo Globoplay", diz Eldes Mattiuzzo, CEO do Telecine, em nota.

"O Telecine conhece o fã de cinema como ninguém, são 25 anos de televisão que nos tornaram um hub referência em cinema a partir da curadoria de uma equipe que batizamos de time de cinéfilos, especialistas formados em casa que seguirão dedicados à nossa programação, olhando para o negócio e distribuição de conteúdo de forma unificada."

Hoje, o Telecine Play concentra um dos principais acervos de filmes do país, com muitos títulos de décadas, diretores e origens pouco contemplados pela concorrência. É lá também onde estão muitas produções nacionais.

A decisão acontece em meio ao crescimento do mercado de streaming, com o desembarque recente de plataformas de gigantes como a WarnerMedia e a Disney no Brasil. A intenção de turbinar o Globoplay -hoje associado muito mais a novelas e séries- com longas-metragens pode ser vista como mais um passo para fazer frente à concorrência, em especial à onipresente Netflix.

Os canais Telecine na TV fechada -Premium, Action, Touch, Fun, Pipoca e Cult- continuarão funcionando normalmente.