Sthefany Brito relembra vídeo com Kayky e diz que 'acordou forte'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sthefany Brito fez mais uma declaração ao irmão no começo da manhã desta segunda-feira (4). Kayky Brito foi atropelado na madrugada de sábado (2) e está internado em estado grave no hospital Copa D'or, no Rio de Janeiro.

Na publicação, a atriz relembrou uma live que eles fizeram e afirmou estar forte. "Tomei banho, rezei e pensei: '9h e ainda nenhuma lágrima! Que evolução! Kayky detestaria me ver aos prantos como tem sido meu normal!'. Kayky, eu te amo com toda a força da minha alma. Nós escolhemos vir juntos nessa vida, nessa família porque com certeza sempre estivemos juntos em todas as outras."

A atriz ainda escreveu que não existe sem o irmão e que implora a Deus todos os dias para que o ator se recupere.

"Obrigada por estar lutando, por estar sendo guerreiro. A gente precisa de você. Calmo e forte você daí e nós aqui sem medir esforços para a sua recuperação! Já estou com saudade de ouvir você me chamar de Thézinha. Eu mais que te amo, eu te respeito e te admiro, meu amor!".