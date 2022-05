Steven Tyler, do Aerosmith, tem recaída nas drogas e faz banda cancelar shows

A banda tinha uma série de shows por Las Vegas entre junho e julho, mas agora não haverá mais apresentações enquanto o líder do grupo não se sentir apto a voltar. Eles pediram desculpas aos fãs e disseram que a ideia é continuar com a turnê a partir de setembro.

"Como muitos de vocês sabem, nosso amado irmão Steven trabalhou em sua sobriedade por muitos anos. Após uma cirurgia no pé para se preparar para o palco e a necessidade de controle da dor durante o processo, ele recentemente recaiu e voluntariamente entrou em um programa de tratamento", diz trecho do informe.

