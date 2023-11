Stepan Nercessian previu queda no Botafogo no Brasileirão em agosto; veja vídeo

"Agora que eu estou com medo. Agora é que entra a síndrome do Botafogo. Não quero nem pensar. 14 pontos é pouco. Perde quatro...", e então, balançou a cabeça negativamente, como quem não queria acreditar.

Na época, o Fogão tinha 14 pontos de vantagem para o segundo colocado do Brasileirão, o Palmeiras. Atualmente, o time está empatado com 59 pontos com Grêmio e o clube verde paulista na liderança. Ele segue na ponta pelos gols feitos.

