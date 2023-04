'Star Wars' terá nova trilogia com Daisy Ridley como Rey; diretores são anunciados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Daisy Ridley, de 30 anos, foi confirmada como Rey em uma nova trilogia da franquia "Star Wars", conforme divulgado nesta sexta-feira (9), no evento Star Wars Celebration 2023, em Londres.

Sharmeen Obaid-Chinoy, da minissérie "Mrs. Marvel", será a diretora, enquanto o roteirista Steven Knight, conhecido pela série "Peaky Blinders", será o responsável pelo texto. O longa-metragem deve tratar de acontecimentos após o nono episódio, "A Ascensão Skywalker", de 2019, e Rey será uma mestre Jedi na história.

Trata-se da primeira vez que uma diretora paquistanesa está à frente de um projeto de "Star Wars". Obaid-Chinoy é conhecida por ter vencido o Oscar duas vezes, pelos documentários "Uma Garota no Rio", de 2015, e "Saving Face", de 2011, ambos curtas-metragens.

Esta novidade não foi a única divulgada no evento. James Mangold, do novo filme de "Indiana Jones", foi anunciado como diretor do primeiro episódio. Dave Filoni, da série do Disney+ "The Mandalorian", derivada do universo criado por George Lucas, também foi confirmado como um dos diretores da trilogia.

Os filmes devem ter conexões com as histórias das séries "Mandalorian", "Ahsoka" e "O Livro de Bobba Fett".

Duas produções aguardadas tiveram seus trailers divulgados —"Ahsoka" e "Indiana Jones e a Relíquia do Destino", que não tem relação com o universo de "Star Wars", embora seja produzido pela Lucasfilm e distribuído pela Disney.

"Andor", por sua vez, mais uma série da franquia de George Lucas, teve estreia confirmada para agosto de 2024. Foram exibidos trechos de "The Acolyte", com Amandla Stenberg e Lee Jung-jae, e "Skeleton Crew", com Jude Law.